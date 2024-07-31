Умеренный исламист, прагматик и переговорщик — кем был убитый Исмаил Хания?

Исмаил Хания (в центре) в Тегеране 30 июля // The New York Times

CentralAsia (KZ) - Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 31 июля был убит в Тегеране во время участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Вместе с ним погиб его телохранитель.

Резиденция Хания подверглась авиаудару. ХАМАС обвинил в этом Израиль. Власти Израиля отказались комментировать убийства палестинского политика.

На данный момент расследуется причина смерти одного из лидеров «Исламского движения сопротивления».

Кто такой Исмаил Хания и как он попал в ХАМАС?

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. В 1987 году Хания окончил факультет арабской литературы Исламского университета Газы.

Во время учебы в вузе он вел активную студенческую жизнь и возглавлял исламистское студенческое сообщество, которое в 1987 году вошло в состав Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия (ХАМАС — «Исламское движение сопротивления»). В том же 1987 году и был создан ХАМАС.

Хания был в близком кругу одного из основателей ХАМАСа шейха Ахмеда Ясина, который был убит в марте 2004 года.

Первые задержания израильскими властями

В 1988 году израильские власти арестовали Ханию за участие в первом народном протестном движении палестинцев против государства Израиль в 1987-1993 годах. Его заключили в тюрьму на полгода.

В 1989 году последовало второе задержание. На этот раз его и других активистов депортировали в Южный Ливан.

Возвращение в Газу и карьера в ХАМАС

В 1993 году Хания смог вернуться в Газу. Тогда были в норвежской столице Осло подписаны соглашения по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

В 1994 году Хания стал деканом одного из факультетов родного университета, а в 1997 году возглавил канцелярию духовного лидера ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.

После смерти Ясина Хания стал одним из руководителей ХАМАС и руководил деятельностью организации в секторе Газа. Он старался избегать публичных призывов к уничтожению Израиля, за что его начали называть умеренным исламистом, прагматиком и умелым переговорщиком.

Кроме этого, Хания стал посредником между ХАМАС и Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). ФАТХ — основная политическая сила Организации освобождения Палестины (ООП), официально представляющей интересы палестинцев на международном уровне. ХАМАС в нее не входит.

Политическая карьера

В 2006 году на парламентских выборах в Палестинскую национальную администрацию (ПНА) он возглавил список организации ХАМАС. После ее победы на выборах Хания заявил, что ХАМАС воспользуется этим «для продолжения партнерства с ФАТХ и всеми национальными силами с целью создания политической линии, отвечающей интересам палестинского народа.

В феврале того же года Хания становится премьер-министром ПНА. До февраля 2007 года Хания возглавлял однопартийное правительство ХАМАС.

В 2006 году на Ханию было совершено покушение. Его кортеж был обстрелян активистами из движения ФАТХ.

В марте 2007 года после достигнутых между ХАМАС и ФАТХ договоренностей Хания возглавил правительство национального единства.

14 июня 2007 года после силового захвата власти в секторе Газа боевиками ХАМАС (ФАТХ была вытеснена из Газы) Махмуд Аббас распустил кабинет Хании. Однако тот заявил, что указ о роспуске был незаконным. Правительство, в котором остались только члены ХАМАС, продолжало действовать в секторе Газа до 2014 года и было признано властями ПНА). В этот период сохранялась конфронтация с израильтянами: с территории Газы наносились ракетные удары по Израилю, в ответ Тель-Авив ввел экономическую блокаду сектора. Она привела к значительному ухудшению условий жизни в этом районе. Фактически сектор Газа стал анклавом, не подконтрольным палестинским властям во главе с Махмудом Аббасом.

Весной 2014 года Хания ушел с поста премьер-министра, открыв, таким образом, возможность для создания правительства национального единства, куда вошли представители ФАТХ и ХАМАС.

После

В 2014-2017 годах Хания оставался лидером организации в секторе Газа, пока его не сменил Яхья Синвар.

С 2017 года и до самой смерти был главой политического бюро ХАМАС.

В январе 2018 года Госдеп США объявил Исмаила Ханию «особо опасным террористом глобального масштаба». Это обосновано тем, что он руководил организацией, которую американцы с 1997 года официально квалифицируют как террористическую, а с 2001 года как особо опасную.

После обнародования в январе 2020 года президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования палестино-израильской проблемы, учитывающий в основном интересы Израиля, Хания выразил мнение, что инициатива США направлена на «ликвидацию палестинского национального проекта». Хания и Аббас договорились о совместных шагах по противодействию этой сделке.

Личная жизнь

Хания был женат, у него было 13 детей.

10 апреля 2024 года три сына и три внука погибли в лагере беженцев Шати в секторе Газа в результате воздушного удара израильской армии.

1 апреля 2024 года сестра Хании, Сабах, была арестована израильскими властями по подозрению в связях с членами ХАМАС, подстрекательстве к террору и поддержке террористической деятельности.

Хания проживал в Катаре.

Краткая история ХАМАС

ХАМАС создан 14 декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином как часть организации «Братья-мусульмане». Название представляет собой аббревиатуру «Харакат аль-мукауата аль-исламийя». В основу идеологии ХАМАС легла «Исламская хартия», принятая в августе 1988 года. В ней не признается право Израиля на существование и ставится цель создания палестинского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году.

Движение состоит из легального политического крыла и военизированных «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама». Численность военного крыла, по данным СМИ, составляет около 10–12 тыс. человек. Ядро бригад составляют несколько сот бойцов, прошедших военную подготовку в Иране и Сирии.

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