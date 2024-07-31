В Казахстане аномальная жара сменится дождями с грозами
CentralAsia (KZ) - Неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории Казахстана, сообщает Казгидромет.
По всей республике пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине страны сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны будет без осадков.
На западе страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31…+36°С, а на остальной территории ожидается постепенное понижение температуры.
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