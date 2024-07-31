В результате оползней в Индии погибло 143 человека, около 200 ранены

CentralAsia (KZ) - В результате оползней в индийском штате Керала погибло 143 человека и около 200 были ранены. 31 июля объявлено траурным днем в штате, сообщает NDTV.

Причиной оползней стали муссоны, которые обрушились на штат в ночь на 30 июля. Сильнее всего из-за стихии пострадал округ Ваянад, там в течение четырех часов сошло три оползня.

Оползни разрушили несколько домов, вырвали с корнем деревья и вызвали разбухание водоемов, что затруднило спасательные работы.

На месте работают около 600 спасателей из Национального резервного фонда, армии, полиции штата, лесных инспекторов и волонтеров, которые эвакуируют людей.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), «сильные или очень сильные дожди весьма вероятны в отдельных местах Кералы 31 июля и 1 августа». Департамент прогнозирует ливни до 2 августа.

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