Смерть Хании в Тегеране произошла в результате запуска ракеты не из Ирана, - СМИ

CentralAsia (CA) - Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного удара, пишут СМИ, ссылаясь на телеканал «Аль-Маядин».

По данным источников телеканала, смерть Исмаила Хании в Тегеране произошла в результате запуска ракеты из другой страны, не из Ирана.

Источник «Аль-Маядин» считает, что удар ракеты извне означает «агрессию против Ирана и требует четких ответных мер».

Хания был убит 31 июля рано утром в Тегеране, лидер ХАМАСа был на инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ответственность за нападение ХАМАС возложил на Израиль.