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Смерть Хании в Тегеране произошла в результате запуска ракеты не из Ирана, - СМИ
Продолжение: Умеренный исламист, прагматик и переговорщик — кем был убитый Исмаил Хания?

CentralAsia (CA) -  Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного удара, пишут СМИ, ссылаясь на телеканал «Аль-Маядин».

По данным источников телеканала, смерть Исмаила Хании в Тегеране произошла в результате запуска ракеты из другой страны, не из Ирана.

Источник «Аль-Маядин» считает, что удар ракеты извне означает «агрессию против Ирана и требует четких ответных мер».

Хания был убит 31 июля рано утром в Тегеране, лидер ХАМАСа был на инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ответственность за нападение ХАМАС возложил на Израиль.

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