Смерть Хании в Тегеране произошла в результате запуска ракеты не из Ирана, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 14:56, 31 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного удара, пишут СМИ, ссылаясь на телеканал «Аль-Маядин».
По данным источников телеканала, смерть Исмаила Хании в Тегеране произошла в результате запуска ракеты из другой страны, не из Ирана.
Источник «Аль-Маядин» считает, что удар ракеты извне означает «агрессию против Ирана и требует четких ответных мер».
Хания был убит 31 июля рано утром в Тегеране, лидер ХАМАСа был на инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.
Ответственность за нападение ХАМАС возложил на Израиль.
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