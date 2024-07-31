База на востоке Судана, где был командующий армией, подверглась удару БПЛА, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Военная база в восточной части Судана подверглась удару беспилотника, сообщает ТАСС.

Издание Reuters и телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники информировали, что в момент удара там находился председатель Суверенного совета страны и командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан. СМИ отмечали, что это было покушение на аль-Бурхан.

«По словам военных, в результате атаки не менее пяти человек погибли. Два беспилотника были сбиты», - пишет ТАСС.

15 апреля 2023 года в Судане начались столкновения между Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

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