В России приняли закон об отзыве гражданства РФ для не вставших на воинский учет

CentralAsia (CA) - Парламент России принял закон об обязательной воинской обязанности для иностранцев, приобретающих российское гражданство. Депутаты Госдумы приняли сразу в трех чтениях.

Данный законп определяет, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет является основанием для лишения гражданства РФ.

Согласно закону, мужчины призывного возраста, получившие российское гражданство, обязаны встать на воинский учет по месту жительства. Многие новоиспеченные граждане уклоняются от этой обязанности. Депутаты считают, что поправки обеспечат соблюдение новыми гражданами России их «конституционной обязанности по защите Отечества». Закон также обязывает МВД предоставлять электронные данные о мужчинах, принявших гражданство.

Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» и вступят в силу после официального опубликования.

Ранее в России одобрили введение специального режима высылки для мигрантов, нарушивших российские законы, включая ограничения на свободное передвижение и вождение автомобиля. Также предлагалось увеличить срок службы в армии до двух лет и повысить призывной возраст для новых граждан, но эти изменения не вошли в итоговый документ.