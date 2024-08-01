The Hu объявила о своем европейском турне под названием «Хишигтэн»

CentralAsia (MNG) - Стали известны даты европейского тура монгольской группы The Hu.

Тур начнется из Финляндии 4 сентября. Название тура – ​​«Хишигтэн». Хишигтэн — личная гвардия великих ханов (хаанов) Монгольского государства, учреждённая Чингисханом. Основанная как стража ханской ставки, гвардия также приобрела значение элитного подразделения монгольской армии, а также важного звена в управлении государством, являясь, по сути, главной опорой ханской власти.

У Хишигтэна была уникальная система обучения, включавшая в себя искусство верховой езды, боевые искусства верхом и пешком, использование многочисленных видов оружия и простейших предметов кочевого быта, таких как кнут, аркан, аксессуары одежды и подручные предметы, такие как ветка дерева или обычные камни. Слияние искусства борьбы, метания и кулачного боя считается высшим мастерством воина.

Планируется, что они выступят в Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше, Германии, Чехии, Австрии, Италии, Хорватии, Швейцарии, Франции и Испании с 4 по 26 сентября.

источник: middleasiannews.com

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