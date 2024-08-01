Знаменитого классического певца Пласидо Доминго приветствовали в Монголии

CentralAsia (MNG) - Знаменитый певец Пласидо Доминго, известный как «легенда» классического искусства, впервые прибыл в Монголию.

Пласидо Доминго (полное имя Хосе Пласидо Доминго Эмбиль (José Plácido Domingo Embil) — испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. Он родился в январе 1941 года в квартале Ретиро в Мадриде.

За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты. Не менее 21 раза открывал сезоны в Метрополитен-опера, побив рекорд Карузо.

Многие альбомы тенора проданы более чем миллионным тиражом, стали золотыми и платиновыми, принесли Доминго 11 наград «Grammy». Записал несколько десятков оперных видео, стал соавтором четырёх известных оперных фильмов — «Травиата», «Отелло», «Кармен» и «Тоска». Певец также получил премию «Эмми» за телевизионные фильмы «Hommage a Sevilla» и «Mets Silver Gala».

«Празднование столетия» — оперный концерт с участием звезд мировой классической музыки — состоится в Монгольском государственном академическом театре оперы и балета 3 августа 2024 года в 16:00 и будет транслироваться в прямом эфире на главной площади Улан-Батора для публики.

источник: middleasiannews.com

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