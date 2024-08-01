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В монгольском аймаке Говь-Алтай не подтверждено наличие бубонной чумы

CentralAsia (MNG) -  Повторный лабораторный анализ на бубонную чуму, взятый у жителя монгольского аймака Говь-Алтай, показал отрицательный результат

Повторный лабораторный анализ, взятый у жителя из сомона Тайшир монгольского аймака Говь-Алтай, дал отрицательный результат на бубонную чуму. Об этом в среду сообщили местные СМИ.

«Состояние его здоровья нормализуется. Пациент был доставлен в больницу после употребления мяса сурка», — отмечено в официальном сообщении.

Несмотря на то, что охота на сурков в Монголии запрещена, многие жители страны продолжают игнорировать закон и считают мясо грызуна деликатесом, полезным для здоровья.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, если не принять меры, то болезнь может привести к смерти взрослого человека менее чем за 24 часа.

Согласно последним данным Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии, бубонная чума встречается в 17 из 21 аймака страны. Западные аймаки такие как Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Ховд и Увс, представляют собой область повышенного риска распространения заболевания.

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