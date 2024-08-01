Батцэцэг приняла Посла Французской Республики в Монголии Себастьяна Суруна

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции Себастьян Сурун завершает свою дипломатическую миссию в Монголии.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Монголии Себастьяна Суруна в связи с завершением его дипломатической миссии в Монголии и возвращением на родину. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Подчеркнув значительный вклад Посла в развитие двусторонних отношений, Глава МИД Батцэцэг Батмөнх пожелала Себастьяну Суруну больших успехов в его будущих начинаниях.

В завершение встречи Батцэцэг Батмөнх вручила французскому дипломату памятный подарок «Алтан гэрэгэ» (Золотой гэрэгэ) Министерства иностранных дел Монголии.

Гэрэгэ — верительная бирка, металлическая или деревянная пластина с надписью, выдававшаяся монгольскими правителями разным лицам как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями. Носилась при помощи шнура или цепи на шее либо на поясе. И считается, что Гэрэгэ — первый в мире заграничный паспорт.

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