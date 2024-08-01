В Улан-Баторе построят новый тоннель протяженностью 5,6 км и шестиполосную автодорогу

CentralAsia (MNG) - 31 июля 2024 года состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором обсуждалось полдюжины вопросов.

Затем были представлены решения, принятые на заседании Правительства. Министр Монголии и глава Национального комитета «20-минутный город», Эрдэнэбурэн Равжих представил информацию о строительных проектах, которые будут реализованы в столице.

Министр Эрдэнэбурэн заявил: «Мы считаем необходимым переместить определенные части столицы, иными словами, некоторые правительственные учреждения, в южную часть горы Богдхан. В рамках этого направления мы представили проекты и программы на заседании Правительства. Эти проекты не являются внезапно возникшими вопросами. Проекты были изучены и просчитаны еще в период предыдущего Правительства».

В Улан-Баторе будет построен вантовый мост длиной 900 метров с шестиполосной автодорогой и тоннель длиной 5,6 км с шестиполосной автодорогой. Тоннель пройдет через гору Богд-хан, как продолжение моста, который будет построен через реку Туул и шоссе «Туул». На территории 14-го хороо района Хан-Уул, недалеко от Кувейтского исследовательского центра, будет создан комплекс правительственных административных учреждений, охватывающий площадь 4400 гектаров.

«Мы представили на заседании правительства несколько крупных проектов, таких как реализация проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) в связи со строительством метрополитена, общественного транспорта большой вместимости, начало строительства автомагистрали «Туул» и новой кольцевой дороги в рамках развития долины Хөшигт. В Улан-Баторе будут реализованы многочисленные проекты по снижению заторов в рамках проекта «20-минутный город».

источник: middleasiannews.com

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