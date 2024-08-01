Совбез ООН собрался на экстренное заседание после убийства одного из лидеров ХАМАС в Тегеране

CentralAsia (CA) - В ООН крайне обеспокоены негативной траекторией развития событий на Ближнем Востоке и призывают все международное сообщество приложить максимум усилий, чтобы разрядить ситуацию. Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в связи с сообщением об убийстве Исмаила Хании в Тегеране.

Дикрало сообщила, что, согласно имеющимся данным, Исмаил Хания, лидер политического бюро организации ХАМАС, был убит вместе с телохранителем в Тегеране. Хания прибыл туда по приглашению правительства Исламской Республики Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

«В сегодняшнем письме председателю Совета Безопасности Иран обвинил Израиль в совершении нападения, в результате которого погиб Хания, и заявил, что это было серьезным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Ирана и представляло собой вопиющее нарушение международного права», - сказала докладчица.

По ее словам, Верховный лидер Ирана и другие высокопоставленные должностные лица пообещали отомстить за смерть Хании, предупредив Израиль о «суровом наказании... призванном заставить преступника сожалеть о содеянном». Различные негосударственные вооруженные группировки, связанные с Ираном по всему региону, также угрожают отомстить Израилю, добавила она.

В прямом эфире несколько часов назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в последние дни Израиль нанес удары по трем фронтам, в том числе по ХАМАС, «Хезболле» и хуситам. Он подчеркнул, что Израиль ведет экзистенциальную войну с Ираном.

Розмари Дикарло напомнила, что атака на Ханию в Иране стала очередным событием в череде ударов, каждый из которых провоцировал дальнейшее обострение. И все это происходит на фоне продолжающегося насилия в Газе, а также эскалации по обе стороны «голубой линии» и внутри Ливана.

«С тех пор, как я в последний раз информировала вас 22 июля, негативная траектория продолжилась. В результате трагического инцидента 27 июля 12 детей погибли и десятки получили ранения в результате очевидного удара по футбольному полю в друзской деревне Мадждал-Шамс на оккупированных Израилем Голанах», – отметила докладчица.

По данным Армии обороны Израиля, иранская ракета «Фалак-1» была выпущена «Хезболлой» к северу от деревни Шебаа на юге Ливана. «Хезболла» отрицает свою причастность к нанесению удара. Он последовал за месяцами все более интенсивных перестрелок через «голубую линию» и сотнями воздушных атак на Израиль из различных мест региона. Эти нападения, по словам Дикарло, Израиль приписывает поддерживаемым Ираном силам.

30 июля Армия обороны Израиля выступила с заявлением, в котором заявила о «целенаправленном ударе» в Бейруте по командиру «Хезболлы», предположительно ответственному за гибель людей в Мадждал-Шамсе. «Хезболла» подтвердила, что был убит старший командир Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате нападения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе двое детей, и многие получили ранения.

Различные нападения за последние несколько дней представляют собой серьезную и опасную эскалацию, подчеркнула Дикарло. Они происходят на фоне продолжающейся войны в Газе, где ХАМАС продолжает удерживать заложников, похищенных из Израиля 7 октября, и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе.

Совсем недавно, 27 июля, Израиль нанес удар по школе в Дейр-эль-Балахе, где укрывались тысячи перемещенных палестинцев, в результате которого погибли десятки людей, в том числе детей. «Это стало еще одним напоминанием об ужасных потерях среди мирного населения», – подчеркнула докладчица.

Ранее сегодня журналист «Аль-Джазиры» и его оператор были убиты в результате израильского авиаудара в Газе, когда они вели репортаж из дома Хании.

«Позвольте мне повторить сегодняшние слова генерального секретаря. Генеральный секретарь «последовательно призывает к максимальной сдержанности со стороны всех. Однако становится все более очевидным, что одной сдержанности недостаточно в это чрезвычайно сложное время», – предупреждают в ООН. – Срочно необходимы дипломатические усилия по изменению траектории и поиску пути к региональному миру и стабильности. Общение с помощью ракет, вооруженных беспилотников и смертоносных нападений должно быть прекращено».