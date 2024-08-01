Прибывшие в Украину истребители F-16 начали совершать боевые вылеты, - СМИ

CentralAsia (CA) - Первые истребители F-16 прибыли в Украину в небольшом количестве, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Неясно, смогут ли украинские пилоты сразу приступить к пилотированию этих самолетов или на это потребуется время, сказали собеседники агентства. Они отметили, что крайним сроком поставки был конец июля и его не нарушили.

Вместе с тем истребителям потребовалось больше года, чтобы достичь Украины. США разрешили передать их еще в мае 2023-го после неоднократных просьб украинской стороны и союзников по НАТО.

В первую партию истребителей F-16, которые Украина получила от западных стран, вошли шесть самолетов, их передали Нидерланды, сообщает The Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, вскоре на Украину направят самолеты из Дании. Представитель Воздушных сил ВСУ отказался от комментариев. Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также не стал подтверждать информацию, отметив, что для Киева «это фактор выживания».

О прибытии в страну первых F-16 написал Bloomberg. По данным The Telegraph, они уже совершали боевые вылеты и применялись для противовоздушной обороны.