Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации (так в России называют войну с Украиной) до ₽400 тыс. ($4600).

Ранее заключившим контракт военным полагалась единовременная денежная выплата в размере $2,5 тысяч. Путин также рекомендовал регионам выплачивать не менее $4600 контрактникам.

По данным РБК, в настоящее время помимо единовременных выплат контрактники могут рассчитывать на: ежемесячные выплаты (от $2400); выплаты за результат (от $90 до $580); надбавки и премии; выплаты при ранении (от $34700); выплаты при установлении инвалидности (от $9000); страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения (от $900); единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего ($34000).

Российские регионы также начали увеличивать выплаты. В Москве с 23 июля размер выплаты составил 1,9 млн руб. ($20000), в Дагестане — $5800, в Башкирии — ($5800), в Ростовской области — $13900.

По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули тогда в министерстве.

В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек. Путин в июне сообщал, что в зоне спецоперации находятся около 700 тыс. российских военных.

По данным западных СМИ, общие потери (убитые и раненные) российской армии составили 500 тыс.