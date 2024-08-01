Обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед заключил сделку со следствием

CentralAsia (CA) - Главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед и двое его подельников заключили сделку с военными прокурорами США, в результате которой, как пишет американская пресса, они избегут смертной казни, а система правосудия США — изнурительного судебного процесса. Об этом пишет Би-Би-Си.

Халид Шейх Мохаммед, Валид Мухаммед Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави все эти годы просидели в лагере на американской базе Гуантанамо на Кубе.

Халид Шейх Мохаммед был арестован в Пакистане в 2003 году, а в 2008-м ему предъявили обвинение по множеству пунктов, включая главный — убийство 2796 человек 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских самолета, захваченных террористами-смертниками, протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона под Вашингтон, а еще один упал в поле в штате Пенсильвания.

О сделке с обвинением объявил Пентагон, не разъяснив при этом, каковы ее условия, но газета New York Times узнала, что обвиняемые согласились признать вину и получить пожизненное заключение вместо смертной казни.

Как напоминает корреспондент Би-би-си Дженни Кума, рассмотрение дела Халида Шейха Мохаммеда и его подельников на годы застряло на стадии досудебных разбирательств, споры на которых шли вокруг пыток, которым подвергались обвиняемые на первых этапах следствия.

«США пытались решить, как быть с проблемой пыток, которым Мохаммед и другие подвергались в секретных тюрьмах ЦРУ в 2000-х годах. Из-за этого перед прокурорами возникал вопрос: допустимы ли в суде показания, полученные под пытками», — поясняет американская телекомпания CNN.

Мохаммеда, по данным прессы, пытали, в частности, имитацией утопления.

59-летний Халид Шейх Мохаммед родился в Пакистане, жил в арабских странах, учился в США, воевал в Афганистане против советских войск.

Американское следствие утверждает, что именно он предложил лидеру «Аль-Каиды» (организации, запрещенной во многих странах, в том числе России) Усаме бин Ладену таранить захваченными лайнерами небоскребы в США, а затем участвовал в подборе и обучении некоторых из смертников.