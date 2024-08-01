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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана анонсировала 1 августа официальный визит Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президента Европейской Комиссии Жозепа Борреля.

«В рамках визита планируются переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу», - сообщили в МИД.

В частности, состоятся переговоры в расширенном составе и будет сделано заявление для прессы.

18 июня 2024 года Казахстан посетил Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Это мой третий визит. Наша обеспокоенность состоит в том, что из Казахстана может произойти реэкспорт санкционных товаров в Россию. Мы видим значительный рост импорта в Казахстан и обеспокоены тем, что они могут быть перенаправлены в Россию», - сказал он.

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