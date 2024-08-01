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В ходе беспорядков в Венесуэле задержали более 1000 человек

CentralAsia (CA) -  Число сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе протестов после выборов президента Венесуэлы, достигло 77, один был убит, заявил генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб.

Как пишет «КоммерсантЪ», за участие в беспорядках задержаны 1062 человек.

Во время пресс-конференции господин Сааб обвинил участников протестов в поджогах, «актах насилия» и других правонарушениях. «На сегодняшний день у нас уже относительное спокойствие»,— заверил венесуэльский генпрокурор.

29 июля было объявлено о победе Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Это его третий срок подряд. Оппозиция не признала итоги выборов, страны Латинской Америки потребовали их пересмотра. В Каракасе начались акции протеста, на которые вышли тысячи человек. Глава Минобороны Венесуэлы Падрино Лопес обвинил оппозицию в попытке госпереворота.

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