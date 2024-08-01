Таджикский президент Эмомали Рахмон в Тегеране встретился с аятоллой Хаменеи

CentralAsia (TJ) - 30 июля в рамках мероприятий по случаю церемонии принятия присяги (инаугурации) новоизбранного президента Ирана в Тегеране президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с аятоллой Сайидом Али Хаменеи.

Как сообщает пресс-служба таджикского президента, в ходе встречи состоялась плодотворная беседа об укреплении и неуклонном развитии дружеских связей и многогранного сотрудничества Таджикистана и Ирана.

Эмомали Рахмон поздравил аятоллу с успешным проведением выборов президента Ирана и выразил уверенность в том, что таджикская сторона в сотрудничестве с новым правительством Ирана будет и далее развивать отношения между двумя странами.

В продолжение беседы Эмомали Рахмон напомнив об исторической и культурной общности двух стран, а также о заинтересованности сторон в расширении связей в духе взаимопонимания, партнерства, взаимного уважения и доверия, подчеркнул «твёрдую решимость таджикской стороны продолжать этот процесс».

Выражая удовлетворение устойчивым развитием политических, экономических, торговых и научно-культурных связей, особенно в последние годы, обе стороны выразили надежду, что этот плодотворный процесс будет неуклонно продолжаться и в будущем.

На встрече, также, состоялся обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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