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С начала года в Узбекистане продали более ста тысяч красивых автономеров за $34 млн

CentralAsia (UZ) -  104,9 тысяч красивых автомобильных номеров за 426,2 млрд сумов ($34 млн) продали через платформу Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи в первой половине этого года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Cамый дорогой красивый автономер весной этого года достался юрлицу из Ташкента за 517,14 миллиона сумов ($41,3).

Отмечается, что 97% основных покупателей – физические лица.

Напомним, что в конце мая за один день узбекистанцы потратили почти 4,5 миллиарда сумов ($360 тыс.) на красивые автономера.

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