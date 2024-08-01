Рамзан Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Рамзан Кадыров, Хадижат Кадырова

CentralAsia (CA) - Чечня против ношения паранджи, закрывающей женское лицо, но не против ношения хиджаба, заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании правительства региона. Об этом пишет РБК.

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — сказал Кадыров.

В Чечню, по его словам, приезжают много гостей разного вероисповедания, но их одежда не заботит руководство республики, «нас волнует форма одежды наших» жителей. Кадыров прежде рассказывал, что все женщины в его семье носят хиджаб, который считается в исламе символом благочестия и добропорядочности.

В июле муфтият Дагестана вынес запрет на ношение никаба в республике (никаб полностью закрывает лицо). Сообщается, что это мера будет введена временно — «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

В Таджикистане в июне по инициативе президента Эмомали Рахмона принят закон о запрете ношения хиджаба. Совет улемов также выпустил фетву, в котором не рекомендуется носить хиджаб.