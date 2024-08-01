В ближайшие часы готовится большой обмен заключёнными между Западом и Россией, - СМИ

Гершкович

CentralAsia (CA) - Готовится большой обмен заключёнными между Россией и Западом. За последние дни из российских тюрем исчезли несколько российских оппозиционеров и активистов, в том числе правозащитник Олег Орлов, главы уфимского и томского «Штабов Навального» Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, Илья Яшин.

По данным Reuters, их хотят собрать в одном месте для последующего обмена, который состоится в ближайшее время. Также для обмена могут быть использованы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, американец Пол Уилан и гражданин Германии Рико Кригер.

Перед обменом президент Владимир Путин должен будет официально помиловать их, после чего заключённых посадят на самолёт в пункт назначения в Европе, который может находиться в Германии, отмечается в публикации.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко помиловал немецкого гражданина Кригера, которого приговорили к смертной казни.



Американский телеканал Fox News заявил, что журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, вернется в Штаты уже 1 августа.

Неназванные источники словенского телеканала N1 также сообщили о большом обмене. Известно, что со стороны Словении в обмене могут участвовать россияне Анна и Артем Дульцевы, которые были осуждены по делу о шпионаже.

Также, по данным СМИ, в рамках обмена Россия может вернуть отбывающего наказание в Германии Вадима Красикова.

Из базы тюрем США пропали данные о заключенных из России Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Максиме Марченко и некоторых других. Адвокат Винника отказался комментировать информацию о возможном обмене заключенными между РФ и США, «пока он не случится».