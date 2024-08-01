В Госдуму внесены проекты, запрещающие мигрантам работать в медицине и образовании, а также курьерами, если зарплата превышает 100 000 руб

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CentralAsia (CA) - Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внеcли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает запретить трудовым мигрантам работать в сферах школьного и дошкольного образования, медицины и фармацевтики, перевозке пассажиров, а также заниматься «некоторыми видами деятельности, которые приносят доход выше среднего либо могут быть востребованы гражданами РФ» (в частности, вводится запрет на работу курьерами, где заработная плата может превышать 100–120 тысяч рублей в месяц).

Как пишет The Insider, иностранные граждане, которые хотят работать в области образования, «не обладают необходимым опытом, ценностным и культурным багажом для передачи традиционных российских ценностей подрастающему поколению». Кроме того, по мнению инициаторов законопроекта, «только гражданин РФ, постоянно проживающий в своей стране», может передать подрастающему поколению эти «традиционные ценности, в том числе семейные, культурные и ценности патриотизма».

Авторы законопроекта указывают на недостаточный, по их мнению, уровень подготовки иностранных граждан в области медицины и фармакологии и на зависимость полученного такими специалистами опыта и знаний «от учебного заведения». Вторым фактором, влияющим на качество оказания медицинских и фармакологических услуг, является правильная постановка диагноза и определение препарата, что происходит в результате общения между медицинским работником, фармацевтом, коллегами. «Многие медицинские термины существенно отличаются от бытового русского языка, на котором происходит обычное общение и тестирование иностранных граждан, въехавших на территорию Российской Федерации с целью работы», — пишут авторы законодательной инициативы.

Депутаты считают, что третьим фактором, ограничивающим для иностранцев возможность заниматься медицинской и фармакологической деятельностью, «является низкий уровень личной ответственности, в том числе и перед обществом, который несет иностранный гражданин в сравнении с уровнем ответственности гражданина РФ».