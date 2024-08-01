Кого Путин вытащит из западных тюрем?

Владислав Клюшин

CentralAsia (KZ) - Из базы данных американских тюрем пропала информация о пятерых россиянах, которые отбывают наказание в США. Это произошло на фоне сообщений о том, что из мест заключений в России «убыли» несколько человек, осужденных по политическим статьям, в том числе имеющих иностранное гражданство. Как ожидается, в ближайшее время между Россией и странами Запада может состояться масштабный обмен заключенными. Об этом пишет Би-Би-Си.

За последние три дня стало известно о пропаже из российских колоний и СИЗО как минимум семи известных политзаключенных, включая Илью Яшина и Владимиру Кара-Мурзу, (оба внесены в реестр «иноагентов»), а также соратниц Алексея Навального Ксению Фадееву и Лилию Чанышеву.

Среди россиян, информация о которых пропала из американской базы тюрем, — Александр Винник, Владислав Клюшин, Максим Марченко, Роман Селезнев и Вадим Конощенок, обратили внимание юрист Игорь Слабых и госагентство «РИА Новости». Что известно об этих людях?

Владислав Клюшин

21 марта 2021 года в швейцарском Сьоне по запросу властей США был арестован российский бизнесмен Владислав Клюшин. Агентство Bloomberg описывало его как человека, который «может располагать секретами компьютерного взлома 2016 года». Речь идет о взломе компьютеров Демократической партии США и хищении файлов, которые потом использовались для очернения Хиллари Клинтон, боровшейся за пост президента страны.

Однако этот эпизод не был вменен Клюшину. Его обвинили во взломе компьютеров фирм Donnelly Financial (DFIN) и Toppan Merrill ™: российский бизнесмен и его сообщники, заявляла федеральная прокуратура штата Массачусетс, использовали закрытую информацию для успешной игры на бирже.

Во время следствия была также установлена связь Клюшина с Иваном Ермаковым, которого американские силовики называют бывшим сотрудником ГРУ. В частности, Ермаков проходил по делу российских хакеров, сотрудников ГРУ, которые, предположительно, вмешивались в президентские выборы 2016 года в США для того, чтобы помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

В России Клюшин возглавлял компанию «М-13». Она известна своей программой «Катюша», которая мониторит СМИ и сайты блогеров и используется администрацией президента России и российскими федеральными ведомствами.

После экстрадиции в США Владислав Клюшин отказался от сделки с правосудием и в сентябре 2023 года был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Максим Марченко

Россиянина Максима Марченко осудили в США совсем недавно: 17 июля 2024 года американский суд приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.

52-летний россиянин был арестован агентами ФБР в сентябре 2023 года на острове Фиджи. До этого один из агентов бюро несколько месяцев вел с Марченко переписку под прикрытием – он представлялся продавцом компании, торгующей электроникой.

Марченко много лет жил в Гонконге. По мнению американских властей, там он открыл сеть юрлиц, которую использовал для обхода санкций. В частности, его обвиняют в поставках в Россию микродисплеев двойного назначения – они могут использоваться в оружейных прицелах и приборах ночного видения.

По делу Марченко проходили еще два россиянина, чьи имена не назывались.

Случай Марченко далеко не уникален. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения западных санкций Россия разрешила параллельный импорт товаров – то есть без разрешения правообладателя.

Фактически после этого начали появляться сложные цепочки поставок из нескольких компаний в разных странах, с помощью которых маскировалось то обстоятельство, что конечным покупателем была Россия. Марченко, по версии американских властей, был одним из бизнесменов, зарабатывавших на этих цепочках.

Роман Селезнев

В 2017 году федеральный суд Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле приговорил к 27 годам тюрьмы Романа Селезнева, сына депутата Госдумы России от ЛДПР Валерия Селезнева.

В 2014 году Романа Селезнева задержали на Мальдивских островах и передали США. Американские секретные службы искали его с 2002 года. Россиянина признали виновным в мошенничестве, компьютерном взломе, хранении незаконно приобретенных кредиток и хищении личных данных.

Как посчитало следствие, Селезнев вместе со своими сообщниками взламывал компьютеры кассовых автоматов американских магазинов и ресторанов и устанавливал в них вредоносные программы, которые похищали реквизиты банковских карт посетителей и периодически отсылали их Селезневу.

Этими данными россиянин затем торговал на своих автоматизированных сайтах. Федеральная прокуратура Западного округа штата Вашингтон, в котором располагалась большая часть потерпевших фирм, подсчитала, что нанесенный Селезневым ущерб достигает по меньшей мере 170 млн долларов.

Россиянин частично признал свою вину, но на приговор это не повлияло, так как признание было сделано уже после вердикта присяжных.

Вадим Конощенок

О задержании Вадима Конощенка в Эстонии стало известно в декабре 2022 года. Минюст США называет его полковником ФСБ. В изученной американскими властями переписке россиянина они нашли сообщение, где он хвастается своей «новой фотографией на паспорт» в форме полковника ФСБ. Конощенок еще не осужден.

27 октября 2022 года Конощенка остановили на эстонской границе с 35 разными типами полупроводников и других электронных компонентов, а также несколькими тысячами патронов американского производства калибром 6,5 мм, применяемых в снайперских винтовках. 24 ноября его снова остановили на границе при попытке провезти в Россию 20 коробок с тысячами американских патронов, включая снайперские 338-го калибра.

Конощенка арестовали в Эстонии по ордеру, выданному федеральным окружным судом штата Нью-Йорк. При аресте Конощенка эстонские власти обыскали склад, записанный на его сына, и обнаружили около 170 кг патронов. В июле 2023 года его экстрадировали в США.

По тому же обвинению в сговоре, связанном с отмыванием денег и закупками военных технологий для российских властей в США, кроме Конощенка проходят еще четверо россиян и двое американцев.

В обвинительном заключении утверждается, что Конощенок через уполномоченную ФСБ компанию «Сертал» закупал и переправлял в Россию некие подсанкционные товары для госкорпорации «Ростех» и других организаций, в частности, управления научно-технической разведки ФСБ.

Конощенок, по словам прокуроров, пересылал или контрабандой провозил с собой купленный в США товар из Эстонии в Россию. Товар включал электронику двойного назначения, патроны и другие изделия, подлежащие экспортному контролю. По словам прокуроров, Конощенок обсуждал с подельниками, как сфабриковать документы, чтобы скрыть транспортировку боеприпасов, которые в одном случае они выдавали за автозапчасти. Свою вину Конощенок не признал. Российское посольство в США его связи с ФСБ не комментировало.

Александр Винник

Александра Винника власти США считают основателем криптовалютой бирже BTC-e – когда-то она была крупнейшей русскоязычной биржей и одной из крупнейших криптоплощадок мира. Американские власти обвиняют его в отмывании денег – более 4 млрд долларов.

Биржа не соблюдала законодательство США и власти страны отнесли весь ее оборот к нелегальному. Также американские власти утверждают, что на BTC-e торговались биткоины, которые были украдены с японской криптобиржи Mt.Gox.

В США Виннику за это грозил срок в 50 лет, но он пошел на сделку с прокуратурой. В начале мая он признал свою вину, а его адвокат Аркадий Бух сообщил российским агентствам «РИА Новости» и ТАСС о том, что после сделки ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Винника арестовали по запросу ФБР в июне 2017 года на одном из пляжей Греции, где он отдыхал с женой и двумя сыновьями. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где против него тоже было возбуждено уголовное дело – там его приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу личных данных и вымогательство. В 2022 году, когда срок его заключения во Франции истек, Винника экстрадировали в США.

Россия также пыталась добиться экстрадиции Винника. Генпрокуратура России обвиняла его в похищении 600 тысяч рублей у неназванной организации.

За время, проведенное в тюрьме, жена Винника умерла от рака. В 2018 году на Алексея Билюченко, который, как писала Би-би-си, был партнером Винника по бирже BTC-e, в России было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. В феврале 2022 года Билюченко арестовали в России по делу о крахе другой криптобиржи – Wex. В США ему в 2023 году также предъявили обвинения в отмывании денег.

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Кроме того, в среду суд в Словении вынес приговор Артему и Анне Дульцевым, которых обвиняли в шпионаже в пользу России. Окружной суд Любляны приговорил их к одному году и семи месяцам заключения, сообщил словенский телеканал N1.

Телеканал также утверждает, что Дульцевых депортируют в Россию в рамках большого обмена заключенными, который должен пройти между Россией, США, Германией и Беларусью.

Помимо Дульцевых, как утверждает N1, участниками этого обмена станут гражданин Германии Рико Кригер, которого накануне согласился помиловать лидер Беларуси Александр Лукашенко, американский журналист Эван Гершкович, а также сотрудник ФСБ Вадим Красиков, отбывающий пожизненный срок за убийство в Берлине.

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