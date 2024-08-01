Энтони Дж. Блинкен и Батцэцэг Батмөнх провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - 1 августа 2024 г. министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и госсекретарь США Энтони Блинкен провели официальные переговоры. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Официальные переговоры госсекретаря США и главы МИД Монголии прошли в закрытом режиме. По официальной информации монгольского МИД в ходе переговоров стороны обменялись мнениями о расширении и укреплении стратегического партнерства в рамках внешнеполитической доктрины Монголии «Третий сосед».

В ходе переговоров стороны подтвердили готовность расширять и развивать третье соседское стратегическое партнерство между Монголией и США, а также обменялись подробными мнениями о ходе реализации вопросов, обсуждавшихся в ходе Всеобъемлющего стратегического диалога, состоявшегося в Вашингтоне (США) в прошлом месяце, и пришли к следующему соглашению.

Например, было решено открыть в Улан-Баторе профессиональный центр для повышения квалификации и потенциала монгольских преподавателей английского языка. Кроме того, в этом году в Улан-Баторе пройдет Энергодиалог между Монголией и США для обмена идеями по проектам и программам, которые будут совместно реализованы в сфере возобновляемой энергетики.

Также было решено продлить «Соглашение о партнерстве в области защиты детей» между Монголией и США до 2025 года.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и госсекретарь США Э.Блинкен провели совместный брифинг для представителей СМИ по итогам официальных переговоров.

источник: middleasiannews.com

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