В Тегеране прощаются с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, который погиб при ракетном ударе
- Азия и мир, политика
- 13:32, 01 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В Тегеране проходит церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, который погиб при ракетном ударе, пишет РБК.
Церемонию посетил в том числе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ханию похоронят в Катаре 2 августа.
- Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 31 июля был убит в Тегеране во время участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Вместе с ним погиб его телохранитель.
- Резиденция Хания подверглась авиаудару. ХАМАС обвинил в этом Израиль. Власти Израиля отказались комментировать убийства палестинского политика.
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