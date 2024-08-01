В Тегеране прощаются с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, который погиб при ракетном ударе

Предыстория: Умеренный исламист, прагматик и переговорщик — кем был убитый Исмаил Хания? CentralAsia (CA) - В Тегеране проходит церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, который погиб при ракетном ударе, пишет РБК. Церемонию посетил в том числе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ханию похоронят в Катаре 2 августа. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 31 июля был убит в Тегеране во время участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Вместе с ним погиб его телохранитель.

Резиденция Хания подверглась авиаудару. ХАМАС обвинил в этом Израиль. Власти Израиля отказались комментировать убийства палестинского политика. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia