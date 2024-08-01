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В Нижнем Тагиле обрушился подъезд многоэтажки, пострадали 6 человек, в том числе 3 детей

CentralAsia (CA) -  В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания.

Как пишет МЧС России, обрушились 1 и 2 подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области.

На данный момент известно о 6 пострадавших, в том числе среди них 3 ребенка.

Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. На место следуют кинологи МЧС России. В готовности ведомственные авиация и спасатели отряда «Центроспас».

Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле.

Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается.

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