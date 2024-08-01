Турецкий стрелок стал звездой соцсетей, завоевав серебро Олимпиады без экипировки

- Азия и мир, спорт
- 17:21, 01 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Турецкие стрелки Юсуф Дикеч и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции вторую олимпийскую медаль, завоевав серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
Юсуф Дикеч стал популярным в соцсети благодаря тому, что выступил без специальных стрелковых очков,наушников для шумоподавления, стрелкового костюма-трансформера.
Юсуф Дикеч и его соперник:
Линза на «рабочем» глазу (том, которым стрелок целится) помогает лучше сфокусировать прицел, корректирует аметропию (проблемы со зрением), а заодно защищает от бликов и отсветов. Вместо второй линзы в таких очках полупрозрачный окклюдер – он ограничивает зрение другого глаза, чтобы не приходилось его прищуривать при стрельбе. Наушники – тоже важный аксессуар. Они полностью убирают шум, мешающий концентрации.
Юсуф Дикеч – офицер турецкой жандармерии в отставке и опытный спортсмен.