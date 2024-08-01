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Турецкий стрелок стал звездой соцсетей, завоевав серебро Олимпиады без экипировки

CentralAsia (CA) -  Турецкие стрелки Юсуф Дикеч и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции вторую олимпийскую медаль, завоевав серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Юсуф Дикеч стал популярным в соцсети благодаря тому, что выступил без специальных стрелковых очков,наушников для шумоподавления, стрелкового костюма-трансформера.

Юсуф Дикеч и его соперник:

Линза на «рабочем» глазу (том, которым стрелок целится) помогает лучше сфокусировать прицел, корректирует аметропию (проблемы со зрением), а заодно защищает от бликов и отсветов. Вместо второй линзы в таких очках полупрозрачный окклюдер – он ограничивает зрение другого глаза, чтобы не приходилось его прищуривать при стрельбе. Наушники – тоже важный аксессуар. Они полностью убирают шум, мешающий концентрации.

Юсуф Дикеч – офицер турецкой жандармерии в отставке и опытный спортсмен.

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