 Россия и США обменялись 24 заключенными. Список

- Азия и мир, политика
- 19:34, 01 августа 2024
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- Обновлено: 19:39, 01 августа 2024
|Предыстория: Кого Путин вытащит из западных тюрем?
CentralAsia (CA) - В аэропорту Анкары состоялся крупнейший в истории отношений Москвы и Вашингтона обмен заключенными: его участниками стали сразу 24 человека, пишет «КоммерсантЪ».
Российская сторона передала американской 16 человек (в эту группу вошли граждане США, лица с двойным гражданством и россияне), а американская России 8 человек (все они граждане РФ).
В сделке поучаствовали и другие страны, в том числе Германия, выдавшая России Вадима Красикова, о судьбе которого переживал лично президент РФ Владимир Путин, а также Белоруссия, выдавшая ФРГ немца Рико Кригера, ранее приговоренного белорусским судом к смертной казни на наемничество и терроризм.
Как ранее сообщал CBS News со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами планируется освободить 24 человека.
Как минимум 12 политических заключенных, находящихся в России, будут выпущены на свободу и отправлены в Германию.
В Россию будут возвращены восемь граждан России, в том числе несколько человек, обвиняемых в связях с российской разведкой. Среди участников обмена — Вадим Красиков, который отбывает наказание в Германии за убийство.
По данным The Insider, Россия отдает:
- Эвана Гершковича,
- Владимира Кара-Мурзу,
- Лилию Чанышеву,
- Илью Яшина,
- Ксению Фадееву,
- Андрея Пивоварова,
- Пола Уилана,
- Алсу Курмашеву,
- Олега Орлова,
- Сашу Скочиленко,
- Дитера Воронина,
- Кевина Лика,
- Рико Кригера,
- Патрика Шёбеля,
- Германа Мойжеса,
- Вадима Останина.
И в обмен получает:
- Вадима Красикова (из Германии),
- Артема Дульцева (из Словении),
- Анну Дульцеву (из Словении),
- Михаила Микушина (из Норвегии),
- Павла Рубцова (из Польши),
- Романа Селезнева (из США),
- Владислава Клюшина (из США),
- Вадима Конощенка (из США).
Как пишет Mash, последний этап обмена заключенными между Россией, Беларусью, США и Германией пройдет сегодня в 19:00 в одном из аэропортов Турции.