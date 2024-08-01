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 Россия и США обменялись 24 заключенными. Список
Предыстория: Кого Путин вытащит из западных тюрем?

CentralAsia (CA) -  В аэропорту Анкары состоялся крупнейший в истории отношений Москвы и Вашингтона обмен заключенными: его участниками стали сразу 24 человека, пишет «КоммерсантЪ».

Российская сторона передала американской 16 человек (в эту группу вошли граждане США, лица с двойным гражданством и россияне), а американская России 8 человек (все они граждане РФ).

В сделке поучаствовали и другие страны, в том числе Германия, выдавшая России Вадима Красикова, о судьбе которого переживал лично президент РФ Владимир Путин, а также Белоруссия, выдавшая ФРГ немца Рико Кригера, ранее приговоренного белорусским судом к смертной казни на наемничество и терроризм.

Как ранее сообщал CBS News со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами планируется освободить 24 человека.

Как минимум 12 политических заключенных, находящихся в России, будут выпущены на свободу и отправлены в Германию.

В Россию будут возвращены восемь граждан России, в том числе несколько человек, обвиняемых в связях с российской разведкой. Среди участников обмена — Вадим Красиков, который отбывает наказание в Германии за убийство.

По данным The Insider, Россия отдает:

  • Эвана Гершковича,
  • Владимира Кара-Мурзу,
  • Лилию Чанышеву,
  • Илью Яшина,
  • Ксению Фадееву,
  • Андрея Пивоварова,
  • Пола Уилана,
  • Алсу Курмашеву,
  • Олега Орлова,
  • Сашу Скочиленко,
  • Дитера Воронина,
  • Кевина Лика,
  • Рико Кригера,
  • Патрика Шёбеля,
  • Германа Мойжеса,
  • Вадима Останина.

И в обмен получает:

  • Вадима Красикова (из Германии),
  • Артема Дульцева (из Словении),
  • Анну Дульцеву (из Словении),
  • Михаила Микушина (из Норвегии),
  • Павла Рубцова (из Польши),
  • Романа Селезнева (из США),
  • Владислава Клюшина (из США),
  • Вадима Конощенка (из США).

Как пишет Mash, последний этап обмена заключенными между Россией, Беларусью, США и Германией пройдет сегодня в 19:00 в одном из аэропортов Турции.

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