Россия и США обменялись 24 заключенными. Список

CentralAsia (CA) - В аэропорту Анкары состоялся крупнейший в истории отношений Москвы и Вашингтона обмен заключенными: его участниками стали сразу 24 человека, пишет «КоммерсантЪ».

Российская сторона передала американской 16 человек (в эту группу вошли граждане США, лица с двойным гражданством и россияне), а американская России 8 человек (все они граждане РФ).

В сделке поучаствовали и другие страны, в том числе Германия, выдавшая России Вадима Красикова, о судьбе которого переживал лично президент РФ Владимир Путин, а также Белоруссия, выдавшая ФРГ немца Рико Кригера, ранее приговоренного белорусским судом к смертной казни на наемничество и терроризм.

Как ранее сообщал CBS News со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, в рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами планируется освободить 24 человека.

Как минимум 12 политических заключенных, находящихся в России, будут выпущены на свободу и отправлены в Германию.

В Россию будут возвращены восемь граждан России, в том числе несколько человек, обвиняемых в связях с российской разведкой. Среди участников обмена — Вадим Красиков, который отбывает наказание в Германии за убийство.

По данным The Insider, Россия отдает:

Эвана Гершковича,

Владимира Кара-Мурзу,

Лилию Чанышеву,

Илью Яшина,

Ксению Фадееву,

Андрея Пивоварова,

Пола Уилана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова,

Сашу Скочиленко,

Дитера Воронина,

Кевина Лика,

Рико Кригера,

Патрика Шёбеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останина.

И в обмен получает:

Вадима Красикова (из Германии),

Артема Дульцева (из Словении),

Анну Дульцеву (из Словении),

Михаила Микушина (из Норвегии),

Павла Рубцова (из Польши),

Романа Селезнева (из США),

Владислава Клюшина (из США),

Вадима Конощенка (из США).

Как пишет Mash, последний этап обмена заключенными между Россией, Беларусью, США и Германией пройдет сегодня в 19:00 в одном из аэропортов Турции.