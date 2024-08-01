В Анкаре при посредничестве разведки Турции Россия и Запад обменялись заключенными

- Азия и мир, политика
- 20:33, 01 августа 2024
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- Обновлено: 20:34, 01 августа 2024
|Предыстория: Россия и США обмениваются 24 заключенными. Список
CentralAsia (CA) - Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.
В обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии, сообщили в разведке Турции.
В Россию передали 10 человек, в том числе двух детей. Еще 13 человек передали Германии, трех — США.
Заключенных доставили в Турцию на 7 самолетах: два из них прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.
Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.
Как ранее сообщало издание The Insider, Россия отдает:
- Эвана Гершковича,
- Владимира Кара-Мурзу,
- Лилию Чанышеву,
- Илью Яшина,
- Ксению Фадееву,
- Андрея Пивоварова,
- Пола Уилана,
- Алсу Курмашеву,
- Олега Орлова,
- Сашу Скочиленко,
- Дитера Воронина,
- Кевина Лика,
- Рико Кригера,
- Патрика Шёбеля,
- Германа Мойжеса,
- Вадима Останина.
И в обмен получает:
- Вадима Красикова (из Германии),
- Артема Дульцева (из Словении),
- Анну Дульцеву (из Словении),
- Михаила Микушина (из Норвегии),
- Павла Рубцова (из Польши),
- Романа Селезнева (из США),
- Владислава Клюшина (из США),
- Вадима Конощенка (из США).