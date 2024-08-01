экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Анкаре при посредничестве разведки Турции Россия и Запад обменялись заключенными
Предыстория: Россия и США обмениваются 24 заключенными. Список

CentralAsia (CA) -  Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.

В обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии, сообщили в разведке Турции.

В Россию передали 10 человек, в том числе двух детей. Еще 13 человек передали Германии, трех — США.

Заключенных доставили в Турцию на 7 самолетах: два из них прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.

Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

Как ранее сообщало издание The Insider, Россия отдает:

  • Эвана Гершковича,
  • Владимира Кара-Мурзу,
  • Лилию Чанышеву,
  • Илью Яшина,
  • Ксению Фадееву,
  • Андрея Пивоварова,
  • Пола Уилана,
  • Алсу Курмашеву,
  • Олега Орлова,
  • Сашу Скочиленко,
  • Дитера Воронина,
  • Кевина Лика,
  • Рико Кригера,
  • Патрика Шёбеля,
  • Германа Мойжеса,
  • Вадима Останина.

И в обмен получает:

  • Вадима Красикова (из Германии),
  • Артема Дульцева (из Словении),
  • Анну Дульцеву (из Словении),
  • Михаила Микушина (из Норвегии),
  • Павла Рубцова (из Польши),
  • Романа Селезнева (из США),
  • Владислава Клюшина (из США),
  • Вадима Конощенка (из США).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com