В Анкаре при посредничестве разведки Турции Россия и Запад обменялись заключенными

CentralAsia (CA) - Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.

В обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии, сообщили в разведке Турции.

В Россию передали 10 человек, в том числе двух детей. Еще 13 человек передали Германии, трех — США.

Заключенных доставили в Турцию на 7 самолетах: два из них прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.

Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

Как ранее сообщало издание The Insider, Россия отдает:

Эвана Гершковича,

Владимира Кара-Мурзу,

Лилию Чанышеву,

Илью Яшина,

Ксению Фадееву,

Андрея Пивоварова,

Пола Уилана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова,

Сашу Скочиленко,

Дитера Воронина,

Кевина Лика,

Рико Кригера,

Патрика Шёбеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останина.

И в обмен получает:

Вадима Красикова (из Германии),

Артема Дульцева (из Словении),

Анну Дульцеву (из Словении),

Михаила Микушина (из Норвегии),

Павла Рубцова (из Польши),

Романа Селезнева (из США),

Владислава Клюшина (из США),

Вадима Конощенка (из США).