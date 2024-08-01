ФСБ подтвердила обмен заключенными
- Азия и мир, политика
- 23:10, 01 августа 2024
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CentralAsia (CA) - На Родину возвращены 8 россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Их возвращение стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.
Вернувшиеся на Родину россияне обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.
В результате обмена в Россию были также возвращены несовершеннолетние», - сообщили в ФСБ.
Имена не озвучиваются.
- Ранее стало известно, что Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран.
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