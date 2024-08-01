ФСБ подтвердила обмен заключенными

CentralAsia (CA) - На Родину возвращены 8 россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Их возвращение стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.

Вернувшиеся на Родину россияне обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

В результате обмена в Россию были также возвращены несовершеннолетние», - сообщили в ФСБ.

Имена не озвучиваются.

Ранее стало известно, что Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран.