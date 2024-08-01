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ФСБ подтвердила обмен заключенными
Предыстория: В Анкаре при посредничестве разведки Турции Россия и Запад обменялись заключенными

CentralAsia (CA) -  На Родину возвращены 8 россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Их возвращение стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.

Вернувшиеся на Родину россияне обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

В результате обмена в Россию были также возвращены несовершеннолетние», - сообщили в ФСБ.

Имена не озвучиваются.

  • Ранее стало известно, что Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран.
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