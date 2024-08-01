Путин помиловал вывезенных из России заключенных

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин помиловал вывезенных из России заключенных.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича.

«Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Российская сторона благодарна президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Р.Кригера.

Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран.

Как пишет Meduza, из российских политзаключенных, участвующих в обмене, сейчас точно на свободе:

- политик Илья Яшин

- журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович

- журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева

- художница Саша Скочиленко

- бывшая координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева

- бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева

- политик Андрей Пивоваров

- политик и журналист Владимир Кара-Мурза

- осужденный по делу о «госизмене» 19-летний Кевин Лик

- правозащитник Олег Орлов

Юлия Навальная опубликовала свой список освобожденных заключенных. В нем также фигурируют бывший глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин и велоактивист и директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.