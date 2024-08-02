В Монголии подтвердили вирус кори у гражданина, прибывшего из Казахстана

CentralAsia (MNG) - 30 июля в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) изолировали пациента с подозрением на корь. Позже заболевание подтвердилось. Как стало известно, 47-летний мужчина приехал в Улан-Батор из Алматы, успев посетить США.

«Данный гражданин постоянно проживает в Казахстане. После прибытия в Монголию у него появились симптомы кори, и он был изолирован в НИЦИЗ. В настоящее время выявлено 52 близких контакта, всего же выявлено более 100 человек, которые с ним контактировали.

Для предотвращения заражения проводится срочная вакцинация. Иммунизация против кори необходима в течение 72 часов после заражения», — сообщила директор центра БАЙГАЛМАА Жанцансэнгээ.

Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется повышением температуры до 40,5 °C, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано более 30 тыс. случаев кори.

источник: middleasiannews.com

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