НОАК готова сотрудничать с монгольскими вооруженными силами

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань и военный атташе старший полковник Бао Юйхай провели встречу, посвященную 97-й годовщине НОАК.

«Народно-освободительная армия Китая придает большое значение развитию практического сотрудничества между китайскими и монгольскими военными. 1 августа этого года Народно-освободительная армия Китая отметила свою 97-ю годовщину. За славную 97-летнюю историю Народная армия выросла из малой в большую, из слабой в сильную и всегда высоко несла знамя партии, внося бессмертный вклад в то, чтобы китайский народ встал, богател и становился сильнее», — сказал Бао Юйхай, военный атташе посольства Китая в Монголии.

«Протяженность границы между Китаем и Монголией составляет 4710 километров, а традиционная дружба и дружеские обмены между народами имеют давнюю историю. Обе страны привержены достижению цели создания лучшей жизни для своих народов, что является не только основой для устойчивого и долгосрочного развития китайско-монгольских отношений, но и источником жизненной силы для сотрудничества между двумя сторонами. В последние годы военные отношения между Китаем и Монголией продолжают развиваться на высоком уровне, а обмены и сотрудничество в различных областях постоянно расширяются, что постоянно обогащает новый смысл всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства между двумя странами в новую эпоху и имеет большое значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Существует монгольская пословица о том, что «соседи связаны по духу и разделяют общую судьбу», что совпадает с концепцией сообщества с единой судьбой человечества, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином. Китай готов работать с Монголией под руководством содействия построению «сообщества с единой судьбой человечества», чтобы вывести отношения между двумя странами и двумя армиями на новый уровень, поддержать и помочь экономическому развитию Монголии, принести пользу народам двух стран и играть активную роль в поддержании региональной стабильности и мира во всем мире.

Опираясь на историческую тенденцию, мы выберем правильный путь для достижения долгосрочных целей. Китай готов работать рука об руку с Монголией и другими странами и народами мира, которые любят мир и стремятся к развитию. Народно-освободительная армия Китая также готова сотрудничать с Вооруженными силами Монголии и другими партнерами в регионе и даже во всем мире, которые привержены поддержанию мира и спокойствия среди людей, реализации инициативы по обеспечению глобальной безопасности, предложенной председателем Си Цзиньпином, открытию широкого пути к прочному миру и всеобщей безопасности, созданию мощной силы для построения сообщества с единой судьбой для человечества, передаче факела мира из поколения в поколение и позволению колоколу мира звенеть по всему миру», — отметил страший полковник Бао Юйхай.

источник: middleasiannews.com

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