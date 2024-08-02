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Монголия готовит горные войска вместе с немцами

CentralAsia (MNG) -  Новый министр обороны Бямбацогт Сандаг принял посла Германии Гельмута Кулица.

На этой встрече состоялся обмен взаимными мнениями в сфере расширения и развития сотрудничества в оборонной сфере.

В ходе встречи была достигнута обоюдная договоренность продолжить организацию совместной подготовки «горных войск» (Gebirgsjäger), что является важной частью военного сотрудничества двух стран, а также сотрудничать в подготовке инструкторов.

И далее были согласованы следующие:

  • Подготовка узкоспециализированных военных специалистов в Германии на стратегическом уровне;
  • Обеспечить потребности Вооруженных сил Монголии в транспортных средствах с высокой проходимостью из ФРГ;
  • Обеспечить горные воинские части Монголии полным вооружением, техникой и специальной техникой, и сформировать из них горные батальоны, соответствующие мировым стандартам.

Уулын цэрэг или горные войска — специализированные формирования (части, соединения) сухопутных войск, подготовленные для ведения боевых действий в горной местности. В Германии первые горные части были сформированы в Баварии в 1915 году из числа знакомых с горами уроженцев Баварии и Вюртемберга.

В задачу горнострелковых формирований входит ведение боевых действий в горной местности, захват и оборона горных перевалов, осуществление обходных и фланговых манёвров с использованием специального альпинистского снаряжения.

источник: middleasiannews.com

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