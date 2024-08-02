Певец и актер Rain приедет в Монголию

CentralAsia (MNG) - Evandis Entertainment, первая развлекательная компания, организующая совместные мероприятия Кореи и Монголии, объявила, что в Улан-Баторе выступит известный певец и актер Чон Чжи Хун, также известный как Rain.

Чон Чжи Хун (정지훈) — южнокорейский певец, актёр, автор песен и музыкальный продюсер. Более известный как Rain и Би Рён.

Начав карьеру в 1998 году в качестве участника бойбенда FanClub, в 2000-х Rain становится сольным исполнителем, и его третий студийный альбом It’s Raining (2004) стал коммерчески успешным, закрепив за Rain статус международной звезды. Годом ранее он также начал актёрскую карьеру, снявшись в дораме «Пойдём в школу, Сан-Ду!», и с тех пор зарекомендовал себя в качестве одного из лучших айдолов-актёров.

Чон Чжи Хун родился 25 июня 1982 года в Сосане, Южная Корея. У него в семье, помимо родителей, есть младшая сестра Хана. В школе мальчик был очень застенчивым и почти никогда не мог завести беседу со сверстниками. В 1997 году бизнес его отца потерпел крах на фоне финансового кризиса, и он уехал в Бразилию, оставив жену и детей в Корее. Мать умерла в декабре 2000 года от сахарного диабета из-за шаткого финансового положения семьи и недостатка денег на покупку инсулина.

В том же году Чжи Хун стал трейни JYP Entertainment, и Пак Чин Ён, генеральный директор агентства, в последний момент узнал о том, что его мать больна: «Однажды Чжи Хун сказал, что хочет мне кое-что сообщить. Потом он рассказал, что его мать сильно больна, и попросил помочь. Я приехал к нему домой и увидел, что она действительно очень сильно болеет, но он [Чжи Хун] никогда не говорил мне об этом ранее»; продюсер также признался, что взял Чжи Хуна в агентство из-за его глаз: «Он выглядел как львёнок, голодающий до смерти». Сам же Чжи Хун позднее признался, что на первом прослушивании похвалили его пение и танцы, но он не прошёл, потому что у него не было двойного века. Первое время стажировки он проходил в качестве подтанцовки.

Чжи Хун обучался в университете Кёнхи и университете Данкук.

Rain служил в армии с октября 2011 по июль 2013 года. Он был лучшим стрелком учебного лагеря в 5-й пехотной дивизии и был выбран инструктором ассистента. Rain также был назначен послом Военной Кадровой Администрации и появился в документальном фильме об оборонной промышленности.

В январе 2013 года было подтверждено, что Rain встречается с актрисой Ким Тхэхи, что стало причиной расследования отсутствия нарушений военной службы, так как пара периодически была на свиданиях. В 2014 году был крещён как католик, причём подчеркнул, что сделал это «ради веры, а не ради любви». Rain и Тэ Хи поженились 19 января 2017 года, после почти 5 лет отношений. У пары две дочери: первая родилась 25 октября 2017 года, а вторая — 19 сентября 2019 года.

источник: middleasiannews.com

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