Энтони Джон Блинкен нанес визит вежливости Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Джон Блинкен, находящийся с официальным визитом в Монголии по приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, нанес визит вежливости Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа 1 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Монголии.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в международных и двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Передавая приветствия Президенту США Джо Байдену, Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подчеркнул, что Монголия придает большое значение отношениям с Соединенными Штатами, важным «третьим соседом» и надежным партнером Монголии.

В свою очередь государственный секретарь Энтони Блинкен передал президенту Хурэлсуху приветствие президента Джо Байдена.

Глава государства Монголии отметил, что второе Соглашение о сотрудничестве, совместно реализуемое правительством Монголии и корпорацией «Вызовы тысячелетия» США, которое является символом дружбы между народами двух стран, имеет важное значение для решения проблем водоснабжения в Улан-Баторе и обеспечения устойчивого экономического развития Монголии. Президент подтвердил приверженность успешной реализации Соглашения о сотрудничестве в установленные сроки.

Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил приверженность углублению отношений и сотрудничества между Монголией и США и поддержку предложений и инициатив Монголии на международной и региональной аренах.

Стороны договорились активно развивать взаимовыгодное сотрудничество в области чистой энергетики, образования, охраны окружающей среды, продовольствия, сельского хозяйства, торговли и экономики в рамках Стратегического партнерства «Третье соседство» между Монголией и США.

«Сегодня встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, чтобы подтвердить значимость стратегического партнерства США и Монголии и обсудить обязательства США как гордого «третьего соседа» Монголии», — написал а своей странице Х г-н Блинкен.

источник: middleasiannews.com

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