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Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд прибыла в Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -  По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Монголию с государственным визитом прибыла Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд. Оө этом сообщили в МИД Монголии.

В международном аэропорту «Чингисхан» президента Виолу Амхерд и сопровождающую ее делегацию встречали министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Монголии Юрг Бурри и другие официальные лица.

Этот визит является первым государственным визитом Швейцарской Конфедерации на уровне Президента и уникален тем, что реализуется в рамках 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Дипломатические отношения между Монголией и Швейцарской Конфедерацией были установлены 22 мая 1964 года, их связывают дружеские отношения и сотрудничество.

источник: middleasiannews.com

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