В Монголии создан Центр изучения и тестирования китайского языка при Монгольском экзаменационном институте HSK

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в понедельник состоялась церемония открытия Центра изучения и тестирования китайского языка при Монгольском экзаменационном институте HSK.

На церемонии открытия присутствовали заместитель директора Центра языковых обменов и сотрудничества между Китаем и зарубежными странами при Министерстве образования КНР Цзин Вэй, советник посольства КНР в Монголии Ли Чжи, начальник Главного управления образования Монголии Ням-Очир Төмөр-Очир.

Как отметил Цзин Вэй, Центр изучения и тестирования китайского языка является профессиональным экзаменационным учреждением и комплексным международным центром преподавания и изучения китайского языка, сдачи экзамена HSK, содействия обучению, стажировке и трудоустройству в Китае. С 2020 года в 40 странах мира был создан 81 подобный центр.

Ням-Очир указал, что Главное управление образования Монголии придает большое значение преподаванию иностранных языков и поощряет молодых людей изучать их, при этом все больше и больше молодых монголов выбирают именно китайский язык. По неполным статистическим данным, в 18 государственных начальных и средних школах Монголии улучшилось преподавание китайского языка, более 40 монгольских школ постепенно вводят курсы китайского языка, штат преподавателей также постоянно расширяется.

По словам Ли Чжи, в последние годы благодаря непрерывному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами число изучающих китайский язык в Монголии увеличивается из года в год. Поездки в Китай с целью учебы, путешествий, открытия бизнеса, участия в китайско-монгольском торгово-экономическом сотрудничестве и культурных обменах приносят реальную пользу все большему и большему числу монголов. Создание Центра изучения и тестирования китайского языка является важным дополнением к развитию преподавания китайского языка в рамках проекта Института Конфуция, добавил китайский дипломат.

«Центр представляет собой новую инновационную сервисную организацию, которая предоставляет комплексные услуги "пять в одном" по международному обучению китайскому языку, тестированию, подготовке преподавателей, сертификации педагогов и обучению за рубежом. Центр также помогает подавать заявки на различные стипендии, летние лагеря и фонды исследований по китайскому языку, объединяя ресурсы отечественных и зарубежных университетов, предоставляя услуги по поступлению и подготовке к обучению в Китае», — рассказал Ли Чжи.

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