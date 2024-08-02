Путин встретил россиян, которых обменяли с Западом

CentralAsia (CA) - В аэропорту Внуково президент России Владимир Путин встретил граждан Российской Федерации, которые были задержаны и находились на территории иностранных государств, а сегодня смогли вернуться на Родину в результате обмена.

Как сообщили в Кремле, во встрече также участвовали министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

«Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами ещё увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой», - сказал Путин.