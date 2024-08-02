Чтобы убить лидера Хамас, несколько месяцев назад в гостевой дом спрятали бомбу, - Нью-Йорк Таймс

Гостевой дом в Тегеране

CentralAsia (CA) - Исмаил Хания, главный лидер ХАМАС, был убит в среду взрывным устройством, тайно пронесенным в Тегеранский гостевой дом, где он остановился, по словам семи ближневосточных чиновников, в том числе двух иранцев, и американского чиновника.

По словам пяти ближневосточных чиновников, бомба была спрятана примерно два месяца назад в гостевом доме. Гостевой дом находится под управлением и защитой Корпуса стражей исламской революции и является частью большого комплекса, известного как Нешат, в престижном районе северного Тегерана.

Г-н Хания находился в столице Ирана на инаугурации президента. По словам пятерых чиновников, бомба была взорвана дистанционно, как только было подтверждено, что он находился в своей комнате в гостевом доме. В результате взрыва также погиб телохранитель.

Взрыв потряс здание, выбило несколько окон и вызвало частичное обрушение внешней стены, по словам двух иранских чиновников, членов Корпуса стражей исламской революции, проинформированных об инциденте. Такой ущерб был также очевиден на фотографии здания, предоставленной The New York Times.

По словам ближневосточных чиновников, г-н Хания, который возглавлял политический офис ХАМАС в Катаре, несколько раз останавливался в гостевом доме во время визита в Тегеран. Все официальные лица говорили на условиях анонимности, чтобы поделиться конфиденциальными подробностями убийства.

Официальные лица Ирана и ХАМАС заявили в среду, что ответственность за убийство несет Израиль. Эту оценку также дали несколько официальных лиц США, пожелавших остаться анонимными.

Убийство угрожало развязать новую волну насилия на Ближнем Востоке и сорвать текущие переговоры о прекращении войны в секторе Газа. Г-н Хания был ведущим переговорщиком на переговорах о прекращении огня. Израиль публично не признал ответственность за убийство, но представители израильской разведки проинформировали Соединенные Штаты и правительства других западных стран о деталях операции сразу после нее, по словам пяти ближневосточных чиновников.

В среду госсекретарь Энтони Дж. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не получили никакой предварительной информации о заговоре с убийством. Через несколько часов после убийства спекуляции сразу же сосредоточились на возможности того, что Израиль убил г-на Ханию ракетным ударом, возможно, выпущенным с дрона или самолета, подобно тому, как Израиль запустил ракету по военной базе в Исфахане в апреле. Эта ракетная теория подняла вопросы о том, как Израиль мог снова уклониться от иранских систем ПВО и нанести такой наглый авиаудар по столице. Как выяснилось, убийцы смогли воспользоваться другой брешью в обороне Ирана: нарушением безопасности предположительно тщательно охраняемого комплекса, что позволило заложить бомбу и оставаться скрытой в течение многих недель, прежде чем она в конечном итоге будет уничтожена. Это сработало.

Операция, как заявили три иранских чиновника, стало катастрофическим провалом разведки и безопасности Ирана и огромным позором для гвардии, которая использует комплекс для отступлений, секретных встреч и размещения таких видных гостей, как г-н Хания. Как бомба была спрятана в гостевом доме, осталось неясным. Официальные лица Ближнего Востока заявили, что планирование убийства заняло несколько месяцев и потребовало тщательного наблюдения за комплексом. Два иранских чиновника, описавшие характер убийства, заявили, что не знают, как и когда взрывчатка была заложена в комнату.

Израиль решил совершить убийство за пределами Катара, где живут г-н Хания и другие высокопоставленные члены политического руководства ХАМАС. Правительство Катара выступило посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа.

В результате смертоносного взрыва рано утром в среду были выбиты окна и обрушена часть стены комплекса, свидетельствуют фотографии и сообщили иранские официальные лица. Судя по всему, он нанес минимальный ущерб, помимо самого здания, как, вероятно, нанесла бы ракета.

По словам ближневосточных чиновников, в том числе иранцев, около 2 часов ночи по местному времени устройство взорвалось. По словам чиновников, сотрудники, начавшие строительство, побежали искать источник ужасного шума и привели их в комнату, где находился г-н Хания с телохранителем.

На территории комплекса работает медицинская бригада, которая примчалась в помещение сразу после взрыва. Группа заявила, что г-н Хания скончался сразу. Команда попыталась реанимировать телохранителя, но он тоже был мертв. По словам двух иранских чиновников, по соседству находился лидер палестинского исламского джихада Зияд ан-Нахала. Его комната не была сильно повреждена, что позволяет предположить, что нападение на г-на Ханию было тщательно спланировано. По словам пяти ближневосточных чиновников, Халил аль-Хайя, заместитель командующего ХАМАС в секторе Газа, который также находился в Тегеране, прибыл на место происшествия и увидел тело своего коллеги. По словам трех иранских чиновников, среди людей, немедленно уведомленных, был генерал Исмаил Гани, главнокомандующий силами «Кудс», зарубежным подразделением Революционной гвардии, которое тесно сотрудничает с иранскими союзниками в регионе, включая ХАМАС и «Хезболлу».

По словам официальных лиц, он уведомил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи посреди ночи, разбудив его. Через четыре часа после взрыва Стражи исламской революции опубликовали заявление о том, что г-н Хания был убит. По словам трех иранских чиновников, к 7 часам утра Хаменеи вызвал членов Высшего совета национальной безопасности Ирана к себе на экстренное совещание, на котором отдал приказ нанести ответный удар по Израилю.

Тегеран уже находился под усиленными мерами безопасности из-за инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, на церемонию которого собрались высокопоставленные правительственные чиновники, военные командиры и высокопоставленные лица из 86 стран. Во вторник г-н Хания выглядел веселым и торжествующим во время приведения к присяге, обнимая нового президента после того, как он произнес свою инаугурационную речь, и двое мужчин вместе подняли руки, показав знак победы.

В Иране метод убийства был предметом слухов и споров. Информационное агентство «Тасним», СМИ гвардейцев, сообщило, что свидетели рассказали, что какой-то предмет, похожий на ракету, попал в окно комнаты г-на Хании и взорвался. Но два иранских чиновника, члены гвардии, проинформированные о нападении, подтвердили, что взрыв произошел в комнате г-на Хании, и заявили, что первоначальное расследование показало, что взрывчатка была заложена туда заранее. Они описали точность и изощренность атаки как аналогичную по тактике дистанционно управляемому роботу-оружию с искусственным интеллектом, которое Израиль использовал для убийства ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году.

Израильские операции по убийствам за пределами страны в основном проводятся Моссадом, службой внешней разведки страны. Дэвид Барни, глава Моссада, заявил в январе, что его служба «обязана» выследить лидеров ХАМАС, группировки, стоящей за терактами 7 октября в Израиле. «Это займет время, как это произошло после резни в Мюнхене, но наши руки поймают их, где бы они ни находились», — сказал г-н Барнеа, имея в виду убийство израильских спортсменов террористами на Олимпийских играх 1972 года.