Численность населения Казахстана превысила 20 млн

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана превысила 20 млн. Об этом сообщает Бюро национальной статистики АСПР РК.

На 1 июля 2024 года численность населения составила 20 млн 159 тыс. 707 человек, из них горожане — 12 млн 573 тыс. 637 человек, сельские жители — 7 млн 586 тыс. 70 человек.

«За полгода численность населения увеличилась на 125 867 человек, из них за счет естественного прироста на 118 579 человек, миграции – на 7 289 человек», — говорится в сообщении.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана — на 2,93%, Шымкент — на 1,38% и Алматы — на 1,33%.

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