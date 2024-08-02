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Пограничники Казахстана перехватили рекордную партию наркотиков

CentralAsia (KZ) -  Пограничной службой КНБ Казахстана пресечен провоз через государственную границу рекордной партии наркотических средств, передает Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы, 31 мая в пункте пропуска имени Б. Конысбаева Туркестанской области (граница с Узбекистаном, 40 км от Ташкента) пограничниками с использованием служебной собаки в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема.

«Экспертиза показала, что вещества содержат героин, общий вес которого составил 775 килограммов», - говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять более 15 миллионов долларов США.

По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование.

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