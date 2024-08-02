НОК Казахстана подал апелляцию на боксерское судейство на Олимпиаде

CentralAsia (KZ) - Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана подал апелляцию после скандального боксерского судейства на Олимпиаде-2024, передает КазТАГ.

«НОК Казахстана официально подал апелляцию в PBU (Paris boxing Unit) с требованием разъяснений результата поединка Мухаммедсабыра Базарбайулы против Лаши Гурули из Грузии в весовой категории до 63,5 кг», - сообщает пресс-служба НОК.

Генеральный секретарь НОК Жанар Утешева подчеркнула, что казахстанская сторона не согласна с результатом и потребовала разъяснений от PBU, уведомив также Международный олимпийский комитет (МОК).

«По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024. Мы понимаем, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен. Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов», - сказала Утешева.

Ранее НОК Казахстана уже высказывал замечания PBU на подсчет отдельных судей в боях казахстанских боксеров. Оно было принято к рассмотрению и в данный момент уже начато расследование.

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