В Душанбе арестовали бывшего и.о. президента Таджикистана Акбаршо Искандарова

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане арестовали бывшего и.о. президента республики, заведующего отделом политических и международных отношений Института философии Академии наук республики (НАНТ) Акбаршо Искандарова. Об этом сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на директора Института философии, политологии и права НАНТ Нозима Махмадизода.

На пресс-конференции 1 августа Махмадизода заявил, что против 73-летнего Искандарова возбуждено уголовное дело, он был вызван на допрос и арестован примерно два месяца назад.

«Уголовное дело засекречено. Поэтому дополнительной информации у нас нет. Мы стараемся не вмешиваться в процесс расследования», — подчеркнул директор института.

Первые сообщения о задержании Акбаршо Искандарова появились 21 июня. Попытки «Азии-плюс» получить официальный комментарий от Генеральной прокуратуры оказались безуспешными.

Коллеги не видели Искандарова на рабочем месте с 14 июня — со дня ареста бывшего председателя Демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзода по делу о насильственном захвате власти. В СМИ появлялась также информация о задержании бывшего главы МИДа республики Хамрохона Зарифи, зампредседателя Демократической партии Ахмадшоха Комилзода, замглавы Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджона Хакимова. Власти эти задержания не комментируют.

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