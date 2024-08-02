В Узбекистане начали расследование в связи с резким ростом цен на пропан

CentralAsia (UZ) - Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана заявил о начале расследования в связи с резким ростом розничных цен на пропан.

Дополнительную информацию пресс-служба ведомства пообещала предоставить после проведения соответствующих исследований по размещению и реализации сжиженной газовой продукции, что планируется сделать через товарные биржи.

Как уточняет Gazeta.uz, за июль 1 тонна пропана подорожала с 6 млн до 7,5 млн сумов (c $478 до $598) или на 25%. А за два месяца рост составил 44%.

Подорожал и самый популярный в Узбекистане вид топлива метан — на 15%. Подорожание связано с прекращением действия лимита на розничную стоимость метана для легковых автомобилей. Однако Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей в своем заявлении рост цен на метан не упоминает.

В Министерстве финансов сообщили Daryo.uz, что предприниматели отныне самостоятельно устанавливают цены на топливо, но владельцы газовых заправок говорят, что есть «устное распоряжение не повышать цены».