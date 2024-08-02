«Реальный шок». Расходы бюджета Казахстана превышают налоговые поступления в два раза

CentralAsia (KZ) - Министерство финансов опубликовало «Отчет об исполнении республиканского бюджета на 1 июля». Об этом пишет Ratel.

Доходы составили 8 676 млрд тенге (исполнение 83,3%).

Налоговые и неналоговые поступления – 5 285 млрд (исполнение 73,4%)

Затраты – 10 480 млрд (исполнение 94,8%).

Отношение затрат к поступлениям (без трансфертов и продажи капитала) – 1,98.

Дефицит – (-)1 899 млрд.

Нетто заимствование – 1 838 млрд.

Государство тратит в два раза больше, чем получает от налоговых и неналоговых поступлений (без учета трансфертов и продажи основного капитала).

Алмас Чукин, управляющий партнёр инвестиционной компании Visor и председатель общественного совета МНЭ, изучил краткую записку Минфина об исполнении бюджета за первую половину 2024 года. И этот документ поверг казахстанского эксперта в ужас, об этом он написал в Facebook. Об этом пишет Forbes.kz.

Экономист рассказал на своей странице, что информация о состоянии республиканского бюджета вызвала у него настоящую бурю эмоций — «реальный шок, а потом ощущение нереальности и загадочности происходящего». Главная причина такой реакции — огромный дисбаланс между доходами и тратами.

«Все разговоры о том, что у нас критически не сбалансированы доходы и расходы, стали пугающей реальностью в этом году. При плане сбора доходов в 6,9 трлн собрали 5,6 трлн, или 81 % (недобор почти 20 %). Мало того, доходы не только меньше плана, они даже меньше на полтриллиона, чем в этот период прошлого года. При этом по расходам вышли на 95 % от плана и потратили 10,7 трлн. Только вдумайтесь — приход 5,6 и расход 10,7. Без малого дефицит в 50 %!» — написал Чукин.

Выйти из этой ситуации, как отмечает экономист, власти попытались за счёт трансфертов из Нацфонда. В этом году планировалось, что на поддержку бюджета направят четыре триллиона тенге нефтяных денег.

Из этой суммы 87 %, то есть три триллиона, уже использовали. Ещё полтриллиона дала продажа акций «Казатомпрома» тому же Нацфонду. Оставшуюся сумму в 1,8 трлн тенге пришлось брать в долг.

«Но бюджету в любом случае не хватает денег», — подытожил он.

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