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Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем

CentralAsia (KZ) -  Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, передает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

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