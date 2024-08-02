Туркменистан посетила турецкая делегация для обсуждения поставок газа в Европу

CentralAsia (TM) - 31 июля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, сообщает госинформагентство ТДХ.

На переговорах было отмечено, что Туркменистан готов продолжить сотрудничество с Турцией в энергетической сфере. «В настоящее время одним из важнейших вопросов является транспортировка туркменского газа в Турцию, а затем в страны Европы», — подчеркивает ТДХ.

Гостю также рассказали, что в настоящее время продолжается строительство комбинированной электростанции на побережье Каспия (ее строительство началось осенью 2023 года, — ХТ) , ввод в строй которой позволит экспортировать электроэнергию в соседние государства через Каспийское море, а также поставлять ее Турцию и другие страны.

В этот же день турецкая делегация провела встречи с руководителями Госконцерна «Туркменгеология» и Министерства энергетики.

«Турецкая сторона ознакомила участников встречи с деятельностью компании «МТА», озвучив предложение о проведении совместных горнорудных работ, в том числе по добыче полезных ископаемых в Койтендаге и редких минералов в заливе Гарабогаз», — пишет ТДХ.

Кроме того, Алпарслан Байрактар сообщил, что Турция изучает новые рынки для импорта электроэнергии, и он готов обсуждать этот вопрос.

Турецкое агентство «Анадолу» также пишет, что министр на встрече с туркменскими чиновниками обсуждал сотрудничество в области природного газа и будущие стратегии в области производства электроэнергии.

«Я верю, что мы будем работать вместе в области горнодобывающей промышленности, как и в области природного газа, и подпишем проекты, которые принесут пользу обеим странам.. Наши добрые отношения с Туркменистаном получат дальнейшее развитие благодаря новым шагам, которые мы предпримем в области электроэнергетики». – сказал он.

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «экспорт туркменского газа в Турцию и Европу по расширенному проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP) — лишь вопрос времени».

Экспорт туркменского газа в Турцию был одной из главных тем переговоров между председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турции, которые прошли в марте 2024 года.