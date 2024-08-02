Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Его Превосходительство г-н Энрике А. Манало, министр иностранных дел Республики Филиппины, посетит Монголию с официальным визитом 3-6 августа 2024 года по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В рамках визита Министр иностранных дел Республики Филиппины Энрике А.Манало встретится с Премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэном Лувсаннамсрай, проведет официальные переговоры с Министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и встретиться с представителями институтов безопасности и стратегических исследований.

Этот визит является первым визитом высокого уровня в Монголию на уровне министра иностранных дел Республики Филиппины с момента установления дипломатических отношений между нашими двумя странами 11 октября 1973 года.

Основная цель визита – расширение и развитие дружественных отношений с Республикой Филиппины – влиятельным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также обогащение сотрудничества экономическим содержанием.

Граждане Монголии могут путешествовать на Филиппины без визы на срок до 21 дня по всем типам загранпаспортов с 13 мая 1994 года.

источник: middleasiannews.com

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