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В Таджикистане приступили к проектированию железной дороги до границы с Афганистаном

CentralAsia (TJ) -  Министерство транспорта Таджикистана и Корейское агентство по международному сотрудничеству (КОIСА) подписали протокол переговоров о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта железной дороги «Джалолиддини Балхи – Нижний Пяндж». Об этом пишет Азия Плюс.

«Основной целью данного проекта является выход на рынок стран Южной Азии (Афганистан, Пакистан, Индия)», - заявил министр транспорта РТ Азим Иброхим.

По его словам, предполагаемая железная дорога будет способствовать обеспечению развития региональной торговли, поддержанию в хорошем состоянии построенных автомобильных дорог, снижению нагрузки и интенсивности движения транспортных средств на автомобильных дорогах.

Исполняющий обязанности посла Южной Кореи в РТ Ким Джун Сик заявил, что проект является еще одним шагом на пути к прогрессивному будущему Таджикистана. «Это позволит Таджикистану получить выход к морю и стать ключевым звеном международных перевозок», - сказал он.

Посол отметил, что это первый проект Южной Кореи по строительству железных дорог в Центральной Азии. Он выразил надежду, что работы будут полностью завершены в течение трех лет.

В Минтрансе подчеркивают, что протокол подписан по итогам проведения нескольких раундов встреч между сторонами и регулирует все организационно-правовые аспекты процесса разработки ТЭО проекта железной дороги «Джалолиддини Балхи – Нижний Пяндж». Ожидаемая стоимость разработки ТЭО проекта – $4 млн.

Протяженность железной дороги до афганской границы составит около 51 километра со строительством 28 мостов и 160 водосточных систем.

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